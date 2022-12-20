Sin afectación por drotes de Covid

NUEVA ROSITA, COAH.- El hospital Regional practicará las pruebas de covid 19 solamente a los pacientes que presenten problemas respiratorios graves, el sexto brote del virus por el momento no está afectando en la salud de los Neorrositenses.

Las personas que presenten cuadros gripales y que tengan sospecha de que se contagiaron de covid-19, es importante resguardarse en su domicilio con todas las medidas sanitarias mientras que se restablece.

Es importante que la ciudadanía vuelva a utilizar el cubrebocas sobre todo en los espacios cerrados debido a que algunas personas rechazaron la vacuna y son los que están propensos al contagio.

Juan Arturo Montemayor Menchaca, Director médico del hospital Regional, señaló que no se han registrado casos sospechosos de covid en la consulta externa mucho menos positivos, gracias a que un buen porcentaje de la población está inmunizada contra el virus.

Con los cambios bruscos de temperatura que se están registrando en los próximos días, es importante utilizar el cubrebocas por los cuadros gripales que se pudieran registrar durante la temporada invernal.