Sin agua en La Progreso

NUEVA ROSITA, COAH. El añejo problema de la falta de agua potable en varios sectores de la población está afectando a las familias quienes mencionan que tienen cuatro días sin el vital líquido principalmente en la colonia Progreso.

Semanas anteriores, durante la madrugada les llegaba el agua a los hogares de este sector, las familias se desvelaban llenando todo tipo de recipientes para que no les faltara el vital líquido durante el día.

Margarita Hernández vecina de la colonia Progreso, dijo que es un sector olvidado por parte de las autoridades municipales que no se han preocupado de enviar pipas almacenadoras de agua para la distribución en esos lugares.

Agregó que por el momento no hay con quien quedarse debido a que el personal de Simas se encuentra de vacaciones de semana santa, regresan hasta la próxima semana mientras tanto las familias verán como solucionan el problema de desabasto de agua potable.

Durante los cuatro días en que no cuentan con agua potable, los domicilios se encuentran sucios y trastes apilados de ese tiempo, las familias no pueden darse el lujo de desperdiciar el agua embotellada porque no saben hasta cuando contarán con el servicio.