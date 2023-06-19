Sin agua más de 45 mil usuarios

REGIÓN CARBONÍFERA. - Se quedan sin agua potable más de 45 mil usuarios que se abastecen de la línea general de SIMAS, supuestamente bajaría la presión por los trabajos que realizarían en la tubería que abastece a las familias del Mineral de Rancherías sin embargo se suspendió el servicio.

Usuarios de diferentes sectores y barrios de la Región Carbonífera estallaron en las redes sociales por la falta del vital líquido sobre todo con las temperaturas extremas que se están registrando que rebasan los 45 grados centígrados.

“Como les gusta burlarse de la población, así es dicen que baja la presión y se acaba el agua no puede ser con este calor" fueron algunos de los mensajes que enviaron a la página digital de Simas los usuarios que reclaman el servicio.

El servicio de agua potable fue suspendido desde las 10.00 de la mañana del lunes y supuestamente los trabajos finalizarían horas después sin embargo el vital líquido no llegó por la tarde como se tenía contemplado.

El calor es insoportable y sin el vital líquido se agudiza más el problema, cabe hacer mención que en la Región Carbonífera existen cerca de 25 mil tomas domiciliarias y la mayoría de los usuarios protestan por la falta de agua potable, principalmente en los hogares donde viven niños y adultos mayores.