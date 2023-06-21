Sin agua por ola de calor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las altas temperaturas de más de 45 grados centígrados registradas en la cabecera municipal ante la tercera ola de calor ha disparado el alto consumo de energía eléctrica en los hogares lo que ha provocado bajas en este servicio quemando tres bombas sumergibles de agua que abastecen de vital líquido a varios sectores.

Fernando Palao gerente de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado habló sobre este tema manifestando que entre los barrios y colonias afectados destaca la Infonavit-Reforma, Oasis, Luis Donaldo Colosio y barrio La Gloria.

1 / 2 Fueron tres los aparatos dañados. 2 / 2 Informó Fernando Palao, gerente de JAAPAM. ❮❯

Para ello indicó, -recibimos instrucciones por parte de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra para adquirir nuevas bombas de agua e instalarlas en los lugares que sean necesarios-.

Añadió que la temporada fuerte de consumo de vital líquido ya se está presentando, sin embargo, viene una peor en el mes de julio ante lo cual se encuentran preparados a la vez con la distribución de agua a través de pipas por parte de JAAPAM.

Destacó y reconoció también la disponibilidad por parte del empresario Antonio Flores Guerra el cual sigue apoyando incondicionalmente y sin cobro alguno al ayuntamiento de Múzquiz con sus unidades para llevar agua a los sectores donde se requiere.