Sin aparecer imagen de la Guadalupana

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Continúa sin aparecer la imagen de la virgen de Guadalupe tallada en madera, que fuera sustraída de la capilla del Señor de la Misericordia ubicada en la colonia Humberto Moreira Valdez.

Los feligreses acudirán a la Agencia Investigadora en busca de información sobre los avances de las investigaciones para poder recuperar la imagen Guadalupana que era venerada cada año.

El atraco se registró el pasado mes de Julio y hasta la fecha no se ha recuperado la imagen tallada en madera con una dimensión de un metro y medio que se encontraba a la entrada de la capilla.

En su momento, los elementos policíacos lograron recuperar parte del botín sustraído que fueron tres ventiladores de pedestal y una bocina, sin que hasta el momento haya aparecido la Guadalupana.

Los feligreses, quienes veneraban esta imagen exigen su recuperación a ver si es posible antes del 12 de diciembre para poder realizarle su festejo como años anteriores.