Sin interés por Seguro de daños

LA VOZ. NUEVA ROSITA, COAH.- No hay interés por parte de los propietarios de vehículos de procedencia extranjera para obtener un seguro de daños contra terceros, en lo que va del año se han tramitado 20 documentos.

Alberto Lozano, representante de una compañía aseguradora, señaló que desde hace dos años aproximadamente, se consiguió brindarles un seguro de daños contra terceros para los propietarios de autos chuecos.

A pesar que es un requisito que solicitan las autoridades policiacas para transitar por las diferentes carreteras estatales y federales, es mínima la cantidad de interesados que se han obtenido el documento.

Explicó el entrevistado que en el municipio de San Juan de Sabinas, existe una gran cantidad de vehículos de procedencia extranjera, sus propietarios hacen caso omiso a las recomendaciones que hacen los dirigentes de las diferentes organizaciones que afilian carros chuecos para traer su documentación en regla.

La aseguranza tiene una cobertura hasta de un millón de pesos para cubrir los daños que puedan originarse en accidentes automovilísticos, así como también liquidar los gastos médicos en caso que se ameriten.

Algunos conductores que participaron en accidentes ya hicieron valer su póliza de daños contra terceros, sin que se vieran en la necesidad de desembolsar elevadas cantidades para cubrir los gastos originados.