Sin propuestas candidatos de PT y Morena

SALTILLO, COAH.- El Presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes expresó que los candidatos del partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja y de Morena, Armando Guadiana, no cuentan con propuestas sólidas para contender por la gobernatura de Coahuila, sino únicamente argumentos de polarización en sus respectivas campañas.

"Aparentemente tienen experiencia en el tema de seguridad, pero no han entendido nada, porque son personas que desde hace muchos años no viven en Coahuila, su dinámica es de otras entidades y con todo respeto, convoco a los candidatos a la gobernatura y a las diputaciones para que hagan propuestas que aporten, porque es lo que quiere escuchar la ciudadanía", añadió Fuentes.

De igual manera, destacó que Coahuila es el segundo Estado con mejor percepción en el tema de seguridad y la coalición del PRI, PAN y PRD es convertirlo en el primero con estrategias definidas y un plan de trabajo serio y de respeto, una de las propuestas más fuertes que han pormovido: "Son hombres y mujeres de las corporaciones policiacas que trabajan y se arriesgan por mantener la paz social".

Al respecto, Rodrigo Fuentes dijo también que en otros estados los elementos de la Guardia Nacional, del Ejercito Mexicano e incluso policías municipales y estatales no cuentan con el apoyo del Gobierno Federal ni de los propios gobernadores o alcaldes, lo que no es así en Coahuila: "Dan pena ajena, pero eso no ocurre en nuestra entidad y la propuesta es que nosotros seguiremos apoyando a nuestras fuerzas públicas para mantener la seguridad".