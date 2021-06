Sobrevive minero a la tragedia

Coahuila

Llegó llorando a su hogar y no podía ni hablar, relata su esposa.

La mina no tenía permiso para operar, salió en medios nacionales, expresó una ama de casa.

MINERAL DE RANCHERÍAS, (MPIO. DE MUZQUIZ).- Mi esposo salió vivo de la inundación de la mina Micarán, expresó Aurora Ramírez, esposa de Jesús Alberto Rodríguez recordando que el día de la tragedia su marido quien tiene apenas 8 días laborando en dicho complejo, llegó llorando y asustado a su hogar, no podía ni hablar.

“El andaba abajo trabajando cuando comenzó a inundarse la mina, pero dice que logró correr y salir del desarrollo minero poniéndose a salvo hasta llegar a su hogar.

Se llenó de agua la mina, se quedó Damián, Polo, todos, y no hay bombas para extraer el agua, no hay nada, en ese momento mi esposo Jesús me dijo ya me voy otra vez de regreso a la mina, solo quería que no te asustaras Aurora que estén bien, tranquila”, puesto que yo estoy por dar a luz, mencionó a la VOZ, el ama de casa.

La persona entrevistada agregó que salió en algunos medios nacionales que la mina Micarán no tenían permiso para operar, ahora bien, le informan a los mineros que lo sucedido no fue un accidente de trabajo sino que fue accidente fortuito ante las lluvias registradas recientemente y que desbordaron un tajo, lo cual no es cierto, expresó Aurora.

“Yo le digo a mi esposo, no bajes a la mina ya, ayuda, pero afuera, porque tenemos temor que se vuelva a inundar”.

El ama de casa agregó Ya a estas alturas y ante lo sucedido, le digo a mi esposo ya no quiero que trabajes en estas minas a lo cual el me hizo la promesa que no regresará más a estos desarrollos carboneros”.

Agregó que, tras escuchar llantos en el exterior de su hogar, se preocupó, puesto que hablaban de la inundación en la mina, en eso llegó un primo suyo y le contó lo sucedido, fue cuando ella y su hija de 14 años sintieron que el mundo se les venía abajo.

“Nosotros tenemos 3 hijos de 14 años, 12 y 6 años de edad además del que viene, entonces espero que ya no regrese Beto a las minas, preferimos estar batallando que comer, vivir al día, pues no porque no trabaje nos vamos a morir, afortunadamente dijo, su familia, nunca nos han dejado solos, abundó.

Cabe señalar, Aurora destacó que fue semanas antes cuando su marido llegó golpeado del cuerpo al caerle en la mina una piedra encima al lado de la espalda, luego otra en el tobillo y así chueco se venía a trabajar en dicho lugar donde sí había inseguridad.

En dicho predio se ubican La mina vieja que está inactiva, otros 2 desarrollos activos la 1 y la 2, y muy cerca de este predio hay otras 2 que están abriendo las cuales deben ser reguladas, destacó la mujer.