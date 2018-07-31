Sofocan bomberos incendio

SABINAS, COAHUILA.- Personal de Cuerpo de Bomberos sofocó un incendio en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Jorge B. Cuéllar que afectó la puerta de un corral donde se encontraba un equino, que afortunadamente logró salir antes de ser afectado.

De acuerdo con el informe de los bomberos, fue alrededor de las 02:00 horas de la madrugada de ayer martes cuando se recibió el reporte de un incendio que se presentaba en una vivienda ubicada en privada Oriente en la colonia Jorge B. Cuéllar.

Al arribar al lugar, se percataron que el incendio se extendía en el patio llegando hasta un corral donde se encontraba un caballo, que logró salir antes de ser alcanzado por las llamas.

Luego de sofocar las llamas en su totalidad, trascendió que el incendio pudo ser provocado por personas externas a la casa de la señora Juanita Gómez. Motivo por el cual presentará la denuncia contra quien resulte responsable.

Bomberos de la ciudad sofocan otro incendio en la colonia Jorge B. Cuéllar.