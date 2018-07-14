Sofocan incendio en vivienda

SABINAS, COAHUILA.- Oficiales del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio ocurrido en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Nogales y Málaga en la colonia San Antonio, que aparentemente fue provocado por pandilleros.

Fue la madrugada de ayer viernes, aproximadamente a las 04:35 horas, cuando vecinos de la colonia San Antonio reportaron un incendio en una casa habitación, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal así como oficiales del Cuerpo de Bomberos para sofocarlo.

Después de intensas faenas, los bomberos lograron apagar las llamas que consumieron dos sillones, un refrigerador, ropa entre otras cosas, el interior de la vivienda marcada con el número 2403, que aparentemente se encontraba deshabitada.

De acuerdo con versiones de vecinos, el incendio pudo haber sido provocado por miembros de una pandilla conocida de la colonia San Antonio, quienes se introdujeron en la vivienda, de la cual se desconoce hasta el momento al propietario.

El incendio afectó la sala de la vivienda.