Solicita Sepomex oficinas a minera

NUEVA ROSITA, COAH.- El Servicio Postal Mexicano solicitó mediante oficio a la gerencia de la Empresa Minera México que se les facilite en comodato las instalaciones donde operaba el sindicato de Minas para instalar la sucursal de correos. Jesús Trejo Pérez responsable del servicio postal de correos mencionó que estas instalaciones están céntricas y que las personas que utilizan aún este medio de comunicación no paguen doble transporte para poder llegar a la oficina ubicada en la colonia Zaragoza.

En caso que la empresa facilite las instalaciones se cambiarían de inmediato para brindar un mejor servicio de calidad para los usuarios de correos. Señaló el entrevistado que hicieron esta solicitud para acercar a la ciudadanía al correo y evitar que el edificio sea vandalizado.

Los carteros esperan obtener buena respuesta a la petición que formularon con anterioridad para que les faciliten las oficinas y poder instalar la sucursal de correos.