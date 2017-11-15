Solicitan bordos reductores

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Vecinos del Poblado Paso del Coyote solicitarán a la Dirección de Tránsito y a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la colocación de boyas y reductores de velocidad antes de que sea inaugurada la obra de ampliación de carretera Múzquiz-Rosita. Así lo expresó Ignacio Castañeda Martínez, Juez conciliador.

Esta medida de prevención se está solicitando con la intención de evitar accidentes de lamentables consecuencias porque los conductores toman esta arteria como pista de carreras.

Afortunadamente no se han registrado hechos lamentables, principalmente con las familias que cruzan la cinta asfáltica para acudir a dejar a sus hijos a la escuela ubicada en este poblado.

El entrevistado mencionó que se entregarán oficios a estas dos dependencias para que instalen boyas y reductores de velocidad que frenen a los automovilistas que se desplazan por este lugar.

Desde hace tiempo se hizo esta petición en forma verbal y próximamente se formalizará ante estas dos dependencias estatales y municipales para que tomen cartas en el asunto y tomen las medidas necesarias para evitar que los automovilistas manejen a exceso de velocidad a la altura de este lugar.