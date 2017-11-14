Solo 70 % de automovilistas pagaron control vehicular

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Solamente un 70 por ciento del padrón vehicular realizó los pagos de control automovilístico en tiempo y forma mientras que el 30 por ciento de los automovilistas no aprovechó los estímulos económicos que ofreció el Gobierno de Coahuila.

Aldo Fernández Alfonso, administrador local de Recaudación de Rentas mencionó que aún hay tiempo para que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos y aprovechen los estímulos que vencen el último día del presente mes.

En este Municipio existe un padrón vehicular de 17 mil unidades, de las cuales un 30 por ciento no ha cubierto su adeudo, el interesado podrá saldar su cuenta pagando solamente cuatro mil pesos, sin importar que tenga adeudos atrasados.

Al realizar este único pago se incluyen los recargos de los adeudos pendientes y se les entrega el juego de placas correspondientes a este año 2017.

Las personas que pretendan estar al corriente en sus pagos y aprovechar los estímulos fiscales, su licencia de conducir tendrá que estar vigente, así lo mencionó el funcionario.