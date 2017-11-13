Solo 70% ha pagado derechos vehiculares

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Solamente un 70 por ciento del padrón vehicular realizó los pagos de control automovilístico en tiempo y forma mientras que el 30 por ciento de los automovilistas no aprovecharos los estímulos económicos que ofreció el Gobierno de Coahuila.

El licenciado Aldo Fernández Alfonso, administrador local de Recaudación de Rentas mencionó que aún hay tiempo para que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos y aprovechen los estímulos que vencen el último dia del presente mes.

En este Municipio existe un padrón vehícular de 17 mil unidades de las cuales un 30 por ciento no ha cubierto su adeudo, el interesado podrá saldar su cuenta pagando solamente cuatro mil pesos sin importar que tenga adeudos atrasados. Al realizar este único pago se incluyen los recargos de los adeudos pendientes y se les entrega el juego de placas correspondientes a este año 2017.

Los personas que pretendan estar al corriente en sus pagos y aprovechar los estímulos fiscales, su licencia de conducir tendrá que estar vigente asi lo mencionó el funcionario.