Solo niños de 3 años entrarán a preescolar

Torreón, Coah.- La Secretaría de Educación en La Laguna ratificó que sólo los niños y niñas que tengan tres años cumplidos al 01 de agosto son los que podrán entrar a preescolar para el ciclo escolar 2018-2019.

El coordinador de Servicios Educativos en esta región, Antonio González Hernández, recordó que el ajuste en los requisitos para ingresar a nivel preescolar y primaria se dieron a conocer desde febrero del presente año.

La finalidad “es regular el ingreso de nuestros niños para estandarizar las edades, porque los programas de estudio tienen que ver mucho con la maduración neuro-emocional de los menores, parece que no, pero un mes o dos meses de diferencia entre un infante y otro se nota”.

A partir de este ciclo se va a regularizar la entrada desde kínder, pues sólo aquellos que tengan cumplidos tres años al 01 de agosto podrán ingresar.

“El ajuste será este año, el próximo no habrá problemas”, destacó.

Detalló que hay infantes que salieron del jardín de niños y tendrán cinco años cuando arranque el próximo ciclo escolar, sin embargo, sí se les podrá inscribir en primaria siempre y cuando los padres de familia firmen una carta compromiso con la institución donde estudiará su niño o niña.

El encargo que quedará para los padres es que estén al pendiente del nivel madurativo de su hijo o hija en lectura, escritura y matemáticas.

González Hernández compartió que se hicieron estudios con preguntas a docentes y una serie de consultas para determinar los cambios en los requisitos de ingreso.

“Los especialistas estandarizan esto para que todos estén en una edad escolar similar y aprovechen mejor las cosas”, comentó el funcionario.

Se trata de no brincar etapas, apuntó, pues a veces los niños de segundo año de primaria no saben leer ni escribir porque los aceptan antes de cumplir los seis años.

La Secretaría de Educación advirtió que otras entidades del País ya realizaron los ajustes pertinentes y en el caso de La Laguna “no son muchos los menores en esta situación, no es una generalidad”.

Cabe recordar que el proceso de preinscripción para nivel preescolar se realizó del 12 al 23 de febrero, pero aún no cierra debido a que hay padres de familia que no lo hicieron en la plataforma y de última hora se acercan a la Secretaría para buscar un lugar.