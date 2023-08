Solo un cajero atiende en CFE

NUEVA ROSITA, COAH. - Usuarios de CFE se mostraron sumamente molestos por el pésimo servicio que presta esta dependencia debido a que solamente una persona cobra y realiza todo tipo de trámites que solicita la ciudadanía.

Esto causó gran molestia entre los usuarios que hicieron un llamado a la gerencia para que ponga más empleados a trabajar para que las personas no tengan que esperar horas para que sean atendidos.

Juanita Rosales Bocanegra, señaló que muchos de los usuarios no saben utilizar el cajero automático y no hay personal de CFE quien los apoye para realizar el pago en efectivo que no es recibido en ventanilla.

Las personas que llegan a utilizar el cajero automático, se quejan de que no les regresa la feria quedando como depósito para la siguiente facturación que dudan sea reembolsado, en ocasiones se les retiene hasta 100 pesos.

Además la entrevistada se quejó que están en la intemperie haciendo largas filas soportando las inclemencias del tiempo, por tal motivo solicitó la presencia del cuerpo de bomberos en caso de que se presente alguna emergencia.