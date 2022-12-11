Son 20 años,Banquetazo

SABINAS, COAHUILA.-Como el día en que más ventas hay en el año calificó el empresario Enrique Ibarra Tamez el “Banquetazo Comercial” edición numero 20, él fue el fundador de esta actividad que reúne a pequeñas y medianas empresas, comerciantes y público consumidor quienes obtienen beneficios mutuos en la compra-venta de diversos productos.

Señaló que es una forma de agradecer durante todo el año su preferencia, es bueno y realmente los clientes esperan este día para realizar más compras, pues en temporadas normales compran un solo pantalón y en estas épocas pueden adquirir más productos, todo esto se traduce en generación de empleos.

Sin embargo dijo que para recuperar lo perdido durante la pandemia se requieren de 6 a 8 años, va lento, pero estamos en este camino, la gente tiene mucha fortaleza y la unión de los comerciantes y empresarios va a hacer que las cosas mejoren, la derrama económica se queda aquí.

Destacó también el apoyo que han sentido por parte de cada administración municipal y la actual de la alcaldesa Diana Haro Martínez no es la excepción, a nosotros nos tocó iniciar este evento, también agradeció a la Cámara de Comercio Servicios y Turismo por la organización y a todos los comerciantes que han participado, han mantenido dijo la unidad y el interés para mantenerlo vigente, es eso buscar alternativas para en lo que podamos regresar a la gente poco de lo mucho que nos da.

Respecto a la inflación dijo que si, que las utilidades son menores, porque está siempre va arriba por los ajustes e incrementos de mercancías, hace diez años el dinero rendía, pero eso nos hace a los empresarios y comerciantes ser más eficientes para tratar de mantenernos vigentes, esa capacidad tenemos los mexicanos y bueno estamos innovando para traer al cliente mercancías de calidad.

Por ahora vemos que hay oferta de empleo en la región, las empresas están batallando para conseguir trabajadores, porque ahora los millennians son jóvenes exitosos que desean todo rápido y sin mucho esfuerzo, es parte del crecimiento, sin embargo al final de cuentas hay empleo y eso es importante.