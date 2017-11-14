Son diabéticos 80 % de pacientes que consultan

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Con diferentes actividades de salud los médicos de la clínica metabólica celebran hoy el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. El doctor Juan de Garza Rivera director de la unidad fue entrevistado al respecto.

Hoy se realizarán diferentes actividades de salud donde participarán los pacientes de la unidad que acuden regularmente a la clínica.

La diabetes mellitus es causal de muerte si no se atiende a tiempo o bien que no lleve control de su padecimiento, es importante el saber alimentarse sanamente sin abusar de las calorías y carbohidratos que son uno de los factores primordiales para el desarrollo de la enfermedad. Anteriormente la diabetes era enfermedad de los abuelitos, lamentablemente en la actualidad atienden a pacientes desde los 25 años de edad y que muchos jovencitos desconocen que están enfermos porque no acuden regularmente a citas médicas.

El 80 por ciento de los pacientes que acuden a consulta son diabéticos, el resto de casos que se atienden en la unidad son hipertensos y obesos.

Los temas que se tratarán son: Qué es la diabetes, cómo se contrae, cómo prevenirla y cómo tratarla.