Sorprenden a pareja de narcomenudistas; Traían marihuana y cristal

NUEVA ROSITA COAH.- Cargados de marihuana y cristal fue detenida una pareja que intentaban vender su producto en la calle, hasta que fueron interceptados por elementos de Fuerza Coahuila.

Tras la detención, los narcomenudistas fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente al igual que los envoltorios.

Cabe señalar gracias al trabajo realizado por el agrupamiento de Proximidad Social de Fuerza Coahuila, se localizó y detuvo a la pareja que deambulaba por las calles con actitud sospechosa.

Al marcarles el alto y proceder a realizarles una revisión, se les encontró entre sus ropas droga que pretendían vender a consumidores locales.

Los paquetes en forma rectangular con grapas para retener el contenido traían además una sustancia granulada con las características del cristal.

Los detenidos fueron identificados como Yahaira A.D. de 37 años de edad, con domicilio particular en la colonia Nuevo León, mientras que el otro detenido responde al nombre de Jesús Eduardo F. D. de 27 años de edad, con domicilio en la colonia Prolongación Allende, al parecer son pareja sentimental.

Cabe destacar que dichos vendedores de sustancias tóxicas e ilegales, fueron vistos por los elementos de Proximidad Social, cuando caminaban por la colonia Prolongación Allende con una actitud completamente sospechosa, por lo que los oficiales hicieron de manera pacífica el llamado a la detención.