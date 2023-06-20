Sufre Don Gil golpe de calor

Nueva Rosita, COAH. La falta de insensibilidad de las autoridades municipales y los coordinadores del programa del bienestar puso en riesgo la salud y la integridad física de los adultos mayores que se encontraban en la intemperie en el exterior del gimnasio municipal para hacer el cambio de las tarjetas bancarias por la del Bienestar, varios adultos mayores se desmayaron tal es el caso del señor Gilberto Diaz Guerrero de 84 años de edad que se desplomó en la fila.

Los familiares de los beneficiarios de inmediato le prestaron ayuda a la persona desmayada a causa del agobiante calor que se registraba en el interior y exterior del gimnasio municipal que carece de aparatos de aire.

Desde temprana hora los adultos mayores hicieron largas filas bajo los rayos del sol con una temperatura de más de 35 grados centígrados totalmente desprotegidos de las inclemencias del tiempo los cuerpos de auxilio llegaron para brindar atención médica a las personas desmayadas.

Los familiares de los adultos mayores, externaron su inconformidad por la falta de coordinación entre los integrantes del programa del Bienestar y las autoridades municipales que no se prepararon con toldos y agua embotellada para proporcionales a los beneficiarios del programa de 68 y Mas.

Los familiares de algunos adultos mayores hacen fila para evitar que el beneficiario se exponga a las altas temperaturas y los fuertes rayos del sol mientras que les toca su turno para hacer el cambio del plástico.

En el municipio de San Juan de Sabinas son más de diez mil beneficiarios que habrán de cambiar las tarjetas de los bancos Bancomer y Banorte que dejaran de utilizar los adultos mayores a cambio recibirán la del Bienestar que otorga el Gobierno Federal.

El cambio de tarjetas se llevará a cabo hasta el jueves que terminan para que todos los beneficiarios acudan a los bancos del Bienestar para cobrar los apoyos bimestrales, las familias de los beneficiarios esperan que en estos días protejan a los adultos mayores de la ola de calor.