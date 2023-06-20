Supervisa alcaldesa entrega de apoyos

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio Tania Vanessa Flores Guerra, supervisó la entrega de apoyos por parte de la Secretaría del Bienestar, en donde constató que más de un centenar de abuelitos estaba sufriendo las inclemencias del tiempo un intenso calor y debido al proceso se estaba tardando en avanzar con los trámites.

1 / 2 La alcaldesa del municipio Tania Vanessa Flores Guerra, supervisó la entrega de apoyos. 2 / 2 La alcaldesa ordenó entregar aguas para hidratar a los abuelitos que ya tenían horas en la fila esperando su cambio de tarjetas. ❮❯

De inmediato, la alcaldesa ordenó entregar aguas para hidratar a los abuelitos que ya tenían horas en la fila esperando su cambio de tarjetas del bienestar para sus becas, tras un recorrido por las instalaciones y viendo que eran inadecuadas, entabló comunicación con los coordinadores estatales del programa, a quienes dijo habrían de cambiar la cede para mayor comodidad de los adultos mayores.

“Mis abuelitos, nos vamos al Teatro de la Ciudad, allá van a estar cómodos, con clima, por si los tramites se tardan más estarán a gusto, en este momento voy a enviar una unidad transit urban para que empiecen a llevarlos para allá, se les hará entrega de un número para que se respete la fila, y así no estarán en pleno sol” dijo la alcaldesa.

De forma inmediata arribó al lugar ella misma con la urban para iniciar el traslado de los ancianitos, y de esta forma, darle fluidez al programa.