Supervisa alcaldesa obra de red de agua

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La obra de red de agua general en la cabecera municipal del Municipio de Múzquiz sigue avanzando y está por concluir, informó la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra.

Tras realizar una supervisión de trabajos mencionó que estas labores están por terminar sobre la calle Adolfo E. Romo en por lo menos un mes más para posteriormente llevar a cabo la obra de recarpeteo de la arteria.

La edil destacó que por primera vez en una administración municipal se le invierte a este tipo de obras que resultan de gran beneficio para la ciudadanía, obras que no se ven pero que son muy necesarias para el pueblo en general.

Agregó que a pesar de ser una obra donde se invierten recursos considerables, es importante que quienes fungen como alcaldes administración tras administración, se sumen y vean por las necesidades reales del Municipio como estos trabajos que precisamente hoy en día son muy necesarios sobre todo en temporada de calor.

En el lugar al lado poniente de la cabecera municipal, se coloca tubería PVC retirando la de asbesto que ha sido la causa también de enfermedades como el cáncer inclusive de tomas clandestinas de vital líquido.