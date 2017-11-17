Supervisa Luis Santos obras de infraestructura

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Se realizó la supervisión del teatro Juárez para que ya estando listo queremos realizar la inauguración de este edificio y tengamos la oportunidad de tener al Gobernador en este evento, informó Luis Fernando Santos Flores, presidente municipal de esta localidad.

“Tenemos muchos avances en la construcción de la remodelación del teatro Juárez, en cuestión de la pintura, en unos días ya queda terminado; por otra parte, sobre la iluminación, en estos días estaré en Monterrey para que nos envíen las lámparas interiores y exteriores.

Inclusive ayer estuve platicando con Ana Sofía, secretria de la Cultura para contar con un grupo para la inauguración del edificio, aún no tenemos la fecha ya que depende únicamente de la entrega del telón que posiblemente ya nos sea entregado la próxima semana y lo que se tarden en instalarlo.

Por último, comentó que estará en la ciudad de Monterrey en el evento de los Pueblos Mágicos ya que se le brindó un espacio a Múzquiz aún cuando no se ha considerado como Pueblo Mágico, pero nos sentimos seguros de que así será, ya que todo va encaminado a serlo, aunque todavía faltan algún par de meses para saber si fuimos aceptados para ello”.