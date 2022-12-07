Supervisa Manolo obra de 10 mdp

NUEVA ROSITA, COAH.- Gracias al apoyo del Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís se solucionará el añejo problema de desabasto de agua potable en varias colonias de esta Localidad, principalmente las que se ubican en el sector Norte.

Con el programa “Mejorando Ando” se invertirán más de 10 millones de pesos en esta gran obra que fue supervisada ayer por el Lic. Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado.

Esta obra habrá de mejorar la calidad de vida de las familias que carecen del vital líquido durante la temporada de primavera- verano y quedará concluida tentativamente la primera quincena de febrero.

Es una preocupación del Gobierno de Coahuila que todas las familias cuenten con el vital líquido durante todo el año por tal motivo el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado supervisó ayer el avance de los trabajos.

Las lideresas que acompañaron al Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas agradecieron por su conducto al Gobierno de Coahuila por la tan anhelada obra que habrá de solucionar la demanda de agua potable.