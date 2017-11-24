Supervisan puentes vehiculares

NUEVA ROSITA, COAH.- Federico Méndez Pacheco, coordinador municipal de Protección Civil señaló que se supervisaron once puentes vehiculares significativos de la localidad y todos se encuentran sin problemas de derrumbe o de colapso, solamente se detectaron problemas de rehabilitación de los pasamanos y se solicitó la limpieza de las áreas para un mejor flujo vehicular.

El coordinador municipal fue acompañado de funcionarios de Obras Públicas para verificar la estructura de los puentes que se encuentran en perfectas condiciones.

También se supervisaron las instalaciones de las estaciones de servicio de gasolina ubicadas en la localidad solamente se les hizo algunas observaciones en dos de ellas en relación al cumplimiento de actualización de su documentación, en cuestión de infraestructura se encuentran en buen estado.

Otra de las inspecciones que se realizaron fueron las techumbres instaladas en los diferentes planteles educativos para verificar que se encuentren en buen estado y evitar desgracias personales.

Estas inspecciones que se realizaron en coordinación con funcionarios de Obras Públicas se harán llegar a la dirección estatal de Protección Civil en los próximos días, dijo el entrevistado.