Suspenden reuniones pensionados

NUEVA ROSITA, COAH. Jubilados y pensionados de la organización que dirige don Roberto Bernal Guerra suspenderán las juntas mensuales para los meses de julio y agosto por las altas temperaturas que se están registrando.

Esta decisión se tomó a raíz de la poca asistencia que se observó el pasado sábado en que sostuvieron la reunión mensual, por tal motivo se suspenderán las reuniones programadas para esos meses.

Aunque de alguna manera estarán publicando el estado que guardan las finanzas de la asociación para que sepan cual es la cantidad exacta con que se cuenta y que uso se le dará al dinero que son de los socios.

Don Roberto Bernal Guerra, señaló que además tienen que cuidar la salud de los agremiados que son más de 350 adultos mayores que se encuentran adheridos en la asociación y es preferible que se resguarden en sus hogares.

Afortunadamente no se han registrado decesos por golpes de calor, en lo que va del mes falleció una socia por muerte natural, por tal motivo el dirigente de la asociación les recomendó cuidarse mientras que persisten las temperaturas tal elevadas.