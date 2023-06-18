Suspenderán abasto de agua para reparar una falla

Debido a una falla en una válvula de la línea que abastece de agua potable para los usuarios del Mineral de Rancherías, SIMAS reducirá el servicio este lunes a partir de las 10.00 de la mañana, reanudándose el servicio al término de los trabajos por el cambio de la misma.

Este problema afecta además a los usuarios parte de la población de la Villa de las Esperanzas por tal motivo bajara la presión de agua potable en todos los hogares de la Región Carbonífera que se abastecen de SIMAS.

El servicio de agua potable se tiene contemplado reanudarse al filo de las 10.00 de la noche después de que finalicen los trabajos, por tal motivo se exhorta a la población que tomen las medidas necesarias.

Ante tal anuncio los usuarios protestaron señalando que durante la próxima semana iniciando desde el lunes se pronostica la ola de calor con temperaturas elevadas y luego sin agua aunque diga el personal de la dependencia que solo bajará la presión.

Cabe hacer mención que en algunos sectores del área norte de Nueva Rosita, aún no cuentan con agua potable, en su desesperación las familias solicitaron el auxilio de empresarios para que les suministren del vital líquido mediante pipas.