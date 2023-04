Tachan de mentirosa a Laura Velázquez

SABINAS, COAH. -Laura Velázquez Alzúa, Directora General de Protección Civil incumplió la promesa que le hizo a la señora Rosa María Mejía Rivera viuda de Pasta de Conchos de visitarla en su domicilio en la gira de trabajo que realizó el pasado martes a los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas.

Esta acción molestó a la viuda de Pasta de Conchos quien señaló que Laura Velázquez Alzúa no será recibida en su domicilio ubicado en la colonia Once de Julio cuando pretenda visitarla dentro de quince días en que tiene programada nuevamente una visita a este municipio.

"La señora no tiene palabra al no comunicarme que no vendría a mi casa por equis motivo, aunque nadie la invito ella se invitó sola diciendo que quería saber en el estado de salud en que me encuentro, ella está jugando conmigo y le agradezco su intención de aplacarme".

Agregó la viuda de Pasta de Conchos que así como incumplió la promesa de visitarla en su domicilio, menos va poder con el rescate de los 63 mineros y con gente mentirosa no se puede trabajar, aunque en su visita vino a imponer no a platicar con los familiares para las tareas de rescate.

Agregó Mejía Rivera que un grupo de viudas se encuentran inconformes con la actitud de Velázquez Alzúa, sobre todo por no tomarlas en cuenta aceptando las propuestas que hicieron las familias sobre los trabajos de rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos.