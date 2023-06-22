También mejoran los panteones

MÚZQUIZ, COAH.- Cerca de dos mil metros cuadrados de maleza fueron retirados de los panteones municipales en una limpieza que se llevó a cabo hace unos días, esto como parte de los trabajos que se realizan en la entidad.

1 / 3 Se retiró una gran cantidad de hierba y basura que se había acumulado con el paso de los días. 2 / 3 La limpieza del Panteón se llevó a cabo hace unos días. 3 / 3 “Los muchachos le pusieron muchas ganas”, expuso el funcionario. ❮❯

Porfirio Zamora, titular de Ecología, indicó que con una cuadrilla de 10 trabajadores en un solo día se logró avanzar esta importante cantidad de metros cuadrados de limpieza en los panteones municipales.

Indicó que se inició en el costado derecho del Panteón Santa Rosa, en donde se retiró una gran cantidad de hierba y basura que se había acumulado con el paso de los días.

“Los muchachos le pusieron muchas ganas, a pesar del intenso sol pudimos avanzar casi 2 mil metros cuadrados, creo que pronto podremos entregarlos listos, al cien por ciento limpios para la ciudadanía”.