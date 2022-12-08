Tania Flores busca más recursos para Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras señalar que analizan la posibilidad de que a través de CONAGUA fluya el presupuesto de entre 15 y 20 millones de pesos que se requieren para la reconstrucción de los pozos de agua Aparicio I y II, la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra externó que no quita el dedo del renglón para que con apoyo del Gobierno Federal y Estatal también se logre restaurar la línea de agua que abastece a los usuarios de la cabecera municipal.

“Tenemos un problema muy grande en el tema de agua, drenajes colapsados, tuberías de agua que dejaron de existir, dado a la inundación que se registró el pasado 1 de septiembre en esta ciudad lo cual generó un retroceso de por lo menos 20 años”, mencionó la presidenta municipal.

El problema hoy en día, aseveró, son las condiciones en que quedó el Municipio ante lo cual requerimos necesariamente del apoyo de los dos niveles de gobierno tanto federal como estatal.

Cabe señalar son varios millones de pesos los que se necesitan para restablecer la línea general de agua y poder garantizar el abastecimiento del vital líquido para el próximo verano, añadió Flores Guerra.

Finalmente precisó que su Primer Informe de Gobierno se llevará a cabo la próxima semana, tentativamente el miércoles 14 de diciembre; será un informe austero informando de los resultados logrados en diversos ejes como infraestructura, seguridad, mejoramiento de espacios públicos durante este 2022, sin derrochar un solo peso.