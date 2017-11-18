Telegrafista obtiene 1er lugar en Trasmisión

SABINAS, COAH.- En el Congreso Nacional de Telegrafistas que se estuvo llevando a cabo en la ciudad de Cuautla Morelos el mes pasado, Francisco Hernández Pérez de este municipio de Sabinas logró el primer lugar en Trasmisión a través de la Clave Morse.

El entrevistado dijo que fueron hasta aquel lugar a donde se hicieron presentes cientos de telegrafistas de todo el país, donde también su compañero Julián González Rangel logró su segundo lugar en recepción.

Mencionó que el telégrafo se dejó de utilizar en 1988, se finalizó la clave Morse debido a que entró la tecnología dejando todos estos sistemas obsoletos.

Señaló que este fue un servicio que se usaba para mandar giros, telegramas oficiales y pues en sí nadamás alcanzó a trabajarlo un año, pero en una emergencia puede ser utilizado de nueva cuenta.

Indicó que anteriormente no se necesitaba tanto estudio para poder ser telegrafista ya que él solo concluyó su educación secundaria y en dos años logró aprender la clave Morse en la ciudad de Pachuca Hidalgo, de donde lo mandaron a esta ciudad.

Manifestó que el concurso se basó en trasmitir a velocidad clave, una trasmisión clara donde el recepcionista no tuviera la necesidad de cortarlo en cualquier palabra.