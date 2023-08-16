Tema de Auditoría no es nuevo: Tania

Múzquiz, COAH.- Ante las recientes notas publicadas en varios medios de comunicación el pasado miércoles, la Alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra aclaró la situación en torno a las investigaciones que está llevando a cabo la Auditoría Superior del Estado en relación a las finanzas del municipio de Melchor Múzquiz.

La Alcaldesa afirmó que desde hace dos meses la auditoría ha estado realizando una revisión exhaustiva de las cuentas del pueblo mágico de la carbonífera, con el objetivo de esclarecer cualquier posible irregularidad. Estas investigaciones surgen en un contexto en el que la ex Secretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, ha realizado ataques difamatorios, lo que ha llamado la atención de las autoridades.

Tania Flores reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al mencionar que se ha presentado de manera voluntaria cualquier documento que las autoridades de la auditoría requieran para llevar a cabo su labor. La Alcaldesa también mostró respeto hacia los trabajos que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado están realizando en relación a este asunto.

La controversia se origina en las denuncias emitidas por quien se desempeñara anteriormente como Secretaria del Ayuntamiento. Hasta el momento, las autoridades locales han enfrentado las acusaciones con total apertura y cooperación, buscando esclarecer cualquier duda en torno a las finanzas municipales.

La comunidad está a la espera de los resultados de la auditoría y confía en que las investigaciones contribuirán a arrojar luz sobre la situación financiera del municipio. La Alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra destacó que, a pesar de los desafíos, el compromiso con el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de Melchor Múzquiz se mantiene firme.