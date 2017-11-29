Teme mujer por su vida

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer quien se identificó como Guadalupe Corona, denunció el abuso del cual fue víctima por parte de su expareja sentimental, a quien identificó como Juan Moreno Santibáñez, la mañana de ayer, en el domicilio del presunto agresor, quien tras someterla para cometer la fechoría la agredió física y verbalmente, además de amenazarla de muerte, para posteriormente huir con rumbo desconocido, por lo que hasta ayer en la tarde era buscado por la Policía Municipal y fue consignado ante la agencia del Ministerio Público.

La afectada solicitó auxilio a familiares a las 7:00 de la mañana de ayer martes, refiriendo que su expareja sentimental la había hecho salir mediante amenazas de su antigua vivienda, una vez que consiguió que saliera, él se la llevo a su casa, en donde la introdujo a la fuerza durante un tiempo para después despojarla de su ropa y violarla sexualmente, para luego golpearla en diferentes partes del cuerpo.

Recalcó que no era la primera vez que era víctima de su expareja, que aproximadamente hace un mes, también la había agredido física y verbalmente, mencionó ya estar cansada de esta situación, por eso tomó la decisión junto con su esposo a quien identificó como Javier Castro, de acudir juntos a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia del Ministerio Público, por el delito de violación y lesiones, además de amenazarla de muerte a ella y a su esposo.

Al recibir la denuncia, los agentes se abocaron a la búsqueda del presunto responsable, a quien ya no pudieron localizar, por lo que se encuentra prófugo.