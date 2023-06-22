“Temo que se vaya a escapar”

NUEVA ROSITA, COAH.- Al no existir elementos suficientes para que Juan Ignacio “N” fuera procesado, la jueza Claudia Ramírez determinó dejarlo en libertad ante la mirada atónita de Alejandro Olivo Alvarado padre de la hoy occiso quien le pidió a la jueza que reconsiderara su resolución y castigará al presunto responsable de la muerte de su hija.

Al ser entrevistado el padre de Karla enfatizó que desea justicia por la muerte de su hija y que apelará ante las instancias correspondientes la decisión de la jueza ya que Juan Ignacio si manejaba bajo los efectos de enervantes eso se desprendió durante la audiencia y además teme que se dé a la fuga

"No se por qué las autoridades lo dejaron en libertad cuando ni siquiera los familiares se acercaron para llegar a un arreglo satisfactorio, hasta los funerales de mi hija los pague yo, aunque en realidad yo no deseaba que me pagaran la muerte de mi hija porque ni con todo el dinero del mundo me la van a regresar, yo exijo justicia".

QUEDA LIBRE

Al no existir elementos suficientes para que Juan Ignacio fuera procesado, la jueza Claudia Ramírez determinó dejarlo en libertad ante la mirada atónita de Alejandro Olivo Alvarado padre de la hoy occiso quien le pidió a la jueza que reconsiderara su resolución y que se castigara al presunto responsable de la muerte de su hija.

Agregó el afligido padre que durante el sepelio de su hija, autoridades judiciales llegaron a los funerales para que firmara un oficio que en realidad no verificó de lo que se trataba, posteriormente presentó denuncia por los hechos ocurridos así como la dueña de la unidad que es propiedad de su madre también presentará denuncia por robo ya que Juan Ignacio se la llevó sin su consentimiento.

Karla Olivo dejó en la orfandad a un niño de 10 años de edad, el padre biológico está a cargo del menor que a pesar de tener poco tiempo de separados también exige justicia por la muerte de la madre de su hijo.