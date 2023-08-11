Tendrá Edith una Casa de Gestoría

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “A partir del 1 de enero del próximo año legislaré para todas y todos los coahuilenses como Diputada Local”, expresó Edith Hernández Sillas.

La diputada local electa aprovechó para agradecer a todos los muzquenses el voto de confianza que le dieron el pasado 4 de junio del presente año.

“Estoy muy agradecida y muy comprometida con todas las personas por lo cual el compromiso, vamos a mantener una cercanía permanente con todas las familias de este Municipio”, expresó la ciudadana.

Agregó que la intención es instalar una casa de gestoría en esta ciudad para trabajar de la mano con el Gobernador electo, el ingeniero, Manolo Jiménez Salinas.

“Vamos a formar el gobierno más ciudadano de la historia puesto que una de las principales tareas que pienso hacer es darle realce al Sector Salud, sin minimizar la diversificación del empleo aquí en la Región Carbonífera, además de abordar el tema del agua, uno de los principales temas de los cuales se quejaba la ciudadanía.

Añadió que presentará ante el Congreso del Estado de Coahuila, puntos de acuerdo a través de los cuales se beneficie a los coahuilenses por ello es que prepara ya los proyectos con iniciativas propias.