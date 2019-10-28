Termina Festival de las Artes

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Ante una multitud de personas el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, encabezó la clausura del Festival Internacional de las Artes “Julio Torri” en su edición del 2019.

Cabe señalar que en el marco de la clausura del festival se realizó el reconocimiento del sonido de acero “Sonido Mazter” por su amplia trayectoria musical.

Los integrantes de la agrupación musical que interpreta temas de éxito, recibieron una gran ovación al momento del reconocimiento por sus 30 años de trayectoria musical.

En su mensaje el alcalde destacó la importancia de esta jornada artístico-cultural que lleva alegría y sana diversión a miles de familias sanjuanenses. Agradeció al Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís por impulsar las actividades artísticas a través de este festival que para esta edición el país invitado fue Canadá, el estado Tlaxcala, y el municipio invitado Cuatro Ciénegas.