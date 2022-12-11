Termina tras las rejas “El Cuate”

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Por el delito de posesión simple de narcóticos fue detenido un individuo a quien las autoridades policiacas interceptaron en uno de los cuadros principales de este mineral.

El imputado responde al nombre de Saúl Lisandro N de 24 años de edad, alias “El Cuate” ciudadano que ya era buscado por los elementos policiacos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional.

Trascendió que el acusado cuenta con antecedentes penales y que el pasado 16 de noviembre fue detenido por elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) proporcionando datos falsos, al cambiarse de nombre.

De esta manera, al revisar los datos de la carpeta de investigación se confirmó dicha información siendo finalmente capturado y presentado ante un juez penal mediante audiencia inicial por el delito antes señalado.

Cabe señalar, el joven al observar la presencia de los efectivos policiacos no opuso resistencia al arresto, siendo trasladado a los separos de la cárcel de la AIC.