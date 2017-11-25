Tiene Múzquiz polis honrados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Seguridad Pública recuperaron una bolsa con dinero en efectivo y se lo regresaron a su dueña, al realizar un recorrido de presencia y vigilancia sobre la zona Centro de esta ciudad.

Ahí los uniformados que participaban en este recorrido de presencia y vigilancia vieron un bolso color café encima de una de las ventanas de un negocio y al no ver a nadie a los alrededores, los policías decidieron ir a investigar el hallazgo.

Dentro del bolso encontraron dinero, tarjetas bancarias, documentación personal, un celular y una agenda con el nombre de la propietaria a quien contactaron por celular, quien llegó minutos más tarde a la calle Santa Rosa con Miguel Hidalgo de la zona Centro donde le fueron entregadas intactas, sus pertenencias.

Además del dinero en efectivo y las tarjetas, parece que la bolsa también contenía joyería, por el valor de la bolsa y la integridad de los policías, la propietaria, quien se identificó como Maribel Avilés Jiménez, vecina del Barrio la Ford, agradeció el trabajo de las fuerzas públicas, a pesar de que la noticia sea alentadora y habla muy bien de los policías en cuestión, parece bastante grave que no sigan sorprendiendo noticias sobre la honestidad de los servidores públicos, cuando la corrupción es ley, parece que los comportamientos normales se convierten en noticia.