Tienen en colonia Moreira una mejor calidad de vida

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Humberto Moreira Valdés agradecen al Gobierno Estatal y Municipal por las obras de pavimentación y drenaje que se ejecutaron en el segundo sector sin costo alguno para las familias beneficiadas.

La señora Leticia Rosario Vivanco una de tantas familias que se beneficiaron con estas obras agradeció al Gobernador del Estado Licenciado Rubén Moreira Valdez y al alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas por el apoyo otorgado durante su administración que está por concluir.

La mayoría de las familias que viven en esta colonia ya cuentan con los servicios básicos gracias al apoyo otorgado por las autoridades municipales y estatales.

En la recta final de la presente Administración Municipal el alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas continúa realizando obras de drenaje que antes de que concluya su mandato entregará la obra a las familias beneficiadas. Reconoce la entrevistada que estuvieron muy consentidas por parte del Gobernador del Estado y Municipal porque podría decirse que esta colonia cuenta con servicios básicos casi al cien por ciento.