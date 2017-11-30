Toda una tradición la venta de repostería

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Aproximadamente tengo cerca de 20 años elaborando pan y repostería, y he dado varios cursos donde recibía 20 alumnos en la mañana y 20 en la tarde, recuerdo que de presidente estaba Guillermo Hernández y la primera dama Liliana, quienes me apoyaron para dar esos cursos, informó Juanita Rodríguez de la panadería de doña Juanita.

También agradezco al gobernador de aquel tiempo Enrique Martínez, que gracias a un programa que él mandó yo me vi beneficiada, desde entonces me he dedicado a este bonito oficio que es la panadería.

Actualmente tengo ya un buen tiempo en este lugar que es parte del DIF de Múzquiz, agradezco al alcalde Luis Santos y a la presidenta del DIF Gabriela Maltos por permitirme este lugar para vender mis productos cada martes a un bajo precio.

Estoy todos los martes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los productos que vendo son pan de calabaza, conchas, donas, semitas, empanadas y productos integrales y agradezco a toda esa gente que les gusta mis productos y que cada martes acuden a comprar su pan y más ahora en estas fechas que el clima invita a tomarse un café con un panecito.