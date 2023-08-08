Toma insecticida para garrapatas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una joven mujer intentó suicidarse ingiriendo insecticida para garrapatas, hechos regitrados en un domicilio particular del barrio El Panteón de esta ciudad.

La fallida suicida fue identificada con el nombre de Yeraldi N de 22 años de edad la cual fue auxiliada rápidamente por su familia y trasladada al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.





Médicos del hospital al observar el estado de salud de la joven, solicitar desplazarla a un nosocomio de la ciudad de Nueva Rosita con apoyo de socorristas de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

Hasta el momento se desconocen los motivos que orillaron a la joven a intentar acabar con su vida ingiriendo asuntol, situación que no logró tras ser puesta a salvo por parte de su familia.

Cabe señalar este hecho se suma a varios más de jóvenes y personas adultas que han intentado ponerle fin a su existir, en lo que han influido factores como las drogas, la depresión y problemas familiares.