Toman acciones contra suicidio

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el propósito de intensificar las acciones en contra del suicidio y prevenir actitudes que puedan derivar en esta conducta, personal de la Pronnif dará inicio a las jornadas de apoyo contra la depresión y el suicidio.

Se trabajará en coordinación de la Instancia Municipal de la Mujer, Diana Fuentes y por el delegado municipal de PRONNIF, Pablo Meza Quintanilla, quien dió a conocer que se impartirán pláticas en planteles educativos y maquiladoras de la ciudad acerca de este tema.

El objetivo es sensibilizar, concientizar y empoderar a las personas con seguridad, confianza y privacidad para que se involucren en este asunto tan complejo, que debido a la falta de toma de conciencia, impide que la gente busque ayuda.

Esta serie de conferencias sobre la prevención del suicidio iniciaron ayer para finalizar el próximo 13 de junio con visitas a los centros educativos y a las maquiladoras instaladas en el municipio.

Se tiene contemplado instalar un Centro de Atención Psicológica, para atender y canalizar a todas las personas que tengan cuadros de depresión o ansiedad y que requieran de asistencia y apoyo, asimismo a sus familiares, para que sepan cómo lidiar con las situaciones de esta naturaleza y evitar conductas que deriven en conductas atentatorias contra la propia vida.

Estos consultorios serán atendidos por ocho psicólogos y que podrán canalizar a las instancias correspondientes a cualquier persona que lo requiera en forma gratuita.