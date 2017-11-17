Toman calles de Sabinas niños revolucionarios

SABINAS, COAH.- Dentro del marco del 107 aniversario de la Revolución Mexicana la mañana de ayer se llevó a cabo en el primer cuadro de la ciudad el desfile revolucionario, donde participaron algunos jardines de niños de este Municipio.

En punto de las 09:00 horas dio arranque el desfile sobre la calle Madero, participando algunos jardines con tablas gimnásticas y carros alegóricos, concluyendo en la plaza principal de Sabinas Benito Juárez.

El desfile era presidido por integrantes del cabildo así como funcionarios públicos, además de que estuvieron presentes los servicios de emergencia y el departamento de vialidad y tránsito.

La profesora Aide Esperanza Bustos, coordinadora de educación municipal agradeció la participación de los alumnos, maestros y padres de familia de los diferentes jardines de niños, por apoyar este desfile que conmemora un aniversario más de la revolución mexicana.

Dijo que es importante que los niños no pierdan los valores patrios y es importante que se siga fomentando el valor del patriotismo.

En el desfile participaron el jardín de niños Gabilondo Soler Cri Cri, Edelmira Garza, Eduardo E. Paris, Federico Froebel, Gabriela Mistral, Ignacio Manuel Altamirano, Octavio Paz, el Edelmira Garza en su turno vespertino, Francisco Gabilondo Soler en sus dos turnos, Ana María Tijerina, Colegio Amistad, el jardín de niños Lilia Carrillo, el jardín Ignacio Manuel Altamirano, el Rosario Castellanos.

El día de hoy en punto de las 08:00 horas se estará llevando a cabo el desfile en el que estarán participando instituciones primarias.

En punto de las 09:00 horas dio arranque el desfile sobre la calle Madero, participando algunos jardines con tablas gimnásticas y carros alegóricos concluyendo en la plaza principal de Sabinas Benito Juárez.

El desfile era presidido por integrantes del Cabildo así como funcionarios públicos, además de que estuvieron presentes los servicios de Emergencia y el departamento de Vialidad y Tránsito.