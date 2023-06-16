Toman medidas contra el calor

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila lanzó un Protocolo de Intervención para enfrentar la ola de calor que afecta a la entidad, principalmente a las regiones Centro, Carbonífera y Norte del estado, con estrategias para implementarse al interior de sus hospitales y unidades médicas de beneficio para personal y derechohabientes.

El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD), doctor Leopoldo Santillán Arreygue, informó que este plan de acción constituye un instrumento valioso para ayudar a los profesionales de la salud a responder ante las altas temperaturas.

El protocolo fue presentado y puesto en marcha esta mañana en las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, con la presencia del Secretario General de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Alejandro Cantú López.

Santillán Arreygue explicó que como respuesta a este fenómeno climatológico que afecta a diversas entidades del país, el Instituto en acuerdo con el SNTSS instruyó el resguardo del personal de salud que realiza labores de vacunación en el exterior de las unidades cuando la temperatura sea mayor a los 37 grados, así como la reorganización de sus actividades previo a las 11 de la mañana y posterior a las 6 de la tarde y en caso de ser necesario, en áreas administrativas que no afecten la atención a la derechohabiencia, podría considerarse la implementación del home office para beneficiar y facilitar el trabajo.

Asimismo, está contemplada la instalación de un mayor número de tomas de agua en los hospitales y colocación de mesas con sobres de vida suero oral en las unidades.

El Titular del IMSS en Coahuila recomendó a los usuarios acudir a recibir el servicio solo con un acompañante para evitar la concentración de un alto número de personas que acentúen el calor en el interior de los edificios, aunado a que es lo que establece la norma.

Destacó que para facilitar el funcionamiento y conservación de los elevadores, es importante no exceder la carga máxima recomendada y utilizarlos estrictamente cuando sean necesarios.

Indicó que el Instituto garantiza y trabaja para que durante su estancia, la atención médica a los pacientes se dé en las mejores condiciones.

En el HGZ No. 7, el área de Conservación trabaja arduamente para realizar las acciones necesarias para el mejoramiento de la temperatura del nosocomio y de igual forma, a través de este departamento se implementan acciones de prevención en otros nosocomios al norte de la entidad

RECOMENDACIONES GENERALES

Santillán Arreygue llamó a la población a protegerse de las altas temperaturas y golpes de calor, con medidas preventivas como beber agua desde las primeras horas de la mañana, ejercitarse en horarios adecuados, así como utilizar calzado y ropa ligeros.

Destacó que se debe evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, las muy azucaradas y limitar las que contienen cafeína, al igual que el consumo excesivo de comidas grasas y preferir frutas y verduras.

Sugirió usar ropa de verano, suelta y de tejidos frescos (algodón y lino), así como de colores claros que reflejen el calor radiante y proteger la cabeza del sol con sombreros o cachuchas.

Es indispensable considerar los factores individuales de riesgo, como son la edad, obesidad, hidratación, consumo de medicamentos, género y aclimatación.

Destacó la importancia de evitar exponerse al sol, tomar uno o dos litros de agua para hidratar el cuerpo y ante cualquier malestar o síntomas como cansancio, dolores de cabeza, fiebre, sequedad de la piel y mucosas, acudir a las Unidades de

Medicina Familiar (UMF); donde el IMSS distribuye sobres de suero oral a la población en general y tenerlo en casa para utilizarlo en caso de emergencia.

“Nuestro compromiso es mantener y garantizar una atención adecuada para los usuarios y nuestra familia IMSS y para ello requerimos la colaboración y corresponsabilidad que siempre hemos tenido por parte de la población”, concluyó.