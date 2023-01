Trabaja Tania en favor de Múzquiz

Ante el inminente riesgo, de que la ciudad de Melchor Múzquiz, se quede sin el servicio del vital líquido, por la marcada disminución en el nivel del agua en el socavón, la alcaldesa Tania Flores, ha emprendido acciones urgentes, para rehabilitar las instalaciones de los pozos Aparicio 1 y 2, que resultaron severamente dañadas, durante las inundaciones del año pasado.

Las tareas en esa área no han parado. Luego de realizar la remoción de escombros, y retirar materiales dañados, en las instalaciones y las tuberías de los pozos Aparicio 1 y 2, que abastecen de agua potable a la ciudad de Melchor Múzquiz, se están realizando ahora, las tareas de reparación y reacondicionamiento para que vuelvan a dar servicio.

Personal de JAAPAM y Obras Públicas del gobierno municipal, están trabajando sin descanso para ponerlos en funcionamiento, y evitar así, que todos los habitantes de la cabecera municipal se queden sin el servicio de agua en sus domicilios.

Tania Flores, ha viajado varias veces a la ciudad de México, para gestionar ante CONAGUA, y en la cámara de diputados, los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto, que le de solución a este problema, que por varias décadas han enfrentado ya, todos los habitantes del pueblo mágico de Múzquiz

Después de la contingencia, en conjunto con el gobierno de Coahuila se elaboró un proyecto que ya fue aprobado por el gobierno estatal, que aún no se ha ejecutado ni se tiene fecha para realizarse, pero Tania Flores no se queda esperando, y ya está avanzando bastante en una solución al problema, al menos de manera temporal.

Ha concluido satisfactoriamente, la reparación provisional del pozo Aparicio 2 y su línea general, con recursos 100% municipales, con el esfuerzo coordinado de los departamentos de agua potable y obras públicas municipales, y muy pronto entrará en funcionamiento.

La alcaldesa reitera la invitación, a toda la ciudadanía del pueblo mágico de Múzquiz, a cuidar el agua, a hacer uso eficiente y moderado del vital líquido, tomando conciencia de que la problemática es añeja, y de que primero la sequía, y luego las inundaciones, la han agravado.

"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos. Hemos invertido y lo seguiremos haciendo, porque no olvidamos y no dejamos nunca de lado, el compromiso de llevar agua a todos los hogares; pero no olvidemos, que para lograr este objetivo, necesitamos de la participación de todos", señaló la presidenta de Múzquiz, Tania Flores.