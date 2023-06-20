Trabajadores de la clínica 24 del seguro social se manifiestan por falta de AC

NUEVA ROSITA, COAH. Trabajadores de la clínica 24 del seguro social, se manifestaron la mañana de hoy por no contar con las condiciones óptimas para trabajar por la falta de clima, con pancartas en mano externaron los profesionistas de la salud su inconformidad.

No solamente los profesionistas de la salud padecen de la falta de clima, sino que también algunas áreas de hospitalización carecen del servicio que es muy necesario por los pacientes que tienen soportan los calores extremos que se registran en estos momentos,

Dentro de las peticiones los trabajadores demandaron más carencias con que cuenta la clínica, como el insumo para los pacientes, pero la primordial es la falta de aire acondicionado que carecen desde hace algunas semanas.

La manifestación se realizó en forma pacifica en el exterior de la clínica 25 del seguro social, los trabajadores de la salud esperan que cuanto antes se pueda solucionar este problema ya que es difícil trabajar con la ola de calor que se está registrando.