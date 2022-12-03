Tragedia en la 57; muere conductora

NUEVA ROSITA.- Una mujer que conducía una unidad de modelo reciente murió tras impactarse contra un muro de contención que se ubica sobre la carretera Federal 57 a la altura de la Sub Estación de CFE.

Alejandra Vallejo Ramirez con domicilio en la calle 44 de la colonia los Filtros es el nombre de la conductora de la unidad de reciente modelo que murió en este trágico accidente. Perdió la vida en el transcurso del lugar del accidente al Seguro Social.

Vallejo Ramirez viajaba acompañada por su hija Alejandra Leonor Vallejo de 12 años de edad, quien se debate entre la vida y la muerte en la clínica 24 del seguro social, supuestamente la hoy occisa se dirigía a su domicilio procedente de la ciudad de Sabinas.

La Cruz Roja Mexicana Delegación Sabinas y Bomberos de esta localidad atendieron el reporte de este terrible accidente.

La carretera Federal 57 estuvo cerrada a la circulación mientras que los cuerpos de rescate trataban de rescatar a la madre e hija que viajaban en la unidad.

Elementos policíacos de diferentes corporaciones de Sabinas y Rosita, realizan las investigaciones pertinentes para determinar cual fue la causa del fatídico accidente que cobró la vida de la conductora.