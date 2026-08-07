Accidente de tráiler en Nueva Rosita deja un falecido

NUEVA ROSITA, Coah.- Un conductor de tráiler murió durante las primeras horas de hoy, luego de que la unidad que manejaba, con dos góndolas cargadas de carbón, volcara sobre el kilómetro 28 de la Autopista Premier, en el tramo Nueva Rosita-Allende.

El accidente ocurrió cuando el tráiler se desplazaba en dirección de sur a norte. Tras la volcadura, el tripulante quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

El fallecido fue identificado de manera extraoficial como Adrián N.; sin embargo, las autoridades trabajan actualmente en las diligencias correspondientes para establecer oficialmente su identidad, confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las labores correspondientes en el perímetro donde ocurrió la volcadura. "De momento se trabaja en la identificación del fallecido y en la práctica de la necropsia de ley, con el propósito de cumplir exhaustivamente con los procedimientos establecidos" destacó la autoridad.

Cabe señalar que, aunque los cuerpos de emergencia arribaron al sitio para brindar atención, el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida.