Traileros causaron Tragedia en la 57

NUEVA ROSITA, COAH. La Fiscalía Regional de Justicia continúa con las averiguaciones en relación al fatídico accidente registrado el pasado viernes que cobró la vida de Alejandra Vallejo conductora de la unidad Dodge Journey.

Ulises Ramírez Guillen Delegado Regional de Justicia, señaló que los peritos determinarán la causa del accidente que pudiera estar relacionado al carbón que esparcieron algunos traileros por la carretera Federal 57, aunado a la obscuridad que reina en el citado lugar, por el momento son conjeturas.

El funcionario público lamentó la muerte de una madre de familia que dejó en la orfandad a dos hijos menores de edad, el niño resultó policontundido, mientras que Alondra de 12 años presenta fractura cráneo encefálico y diferentes lesiones, que la mantienen hospitalizada en la clínica 24 del seguro social.

Ayer Alejandra rindió tributo a la madre de tierra, dejando atrás una estela de dolor y llanto a su familia por su irreparable pérdida, mientras que sus dos hijos se quedan en la orfandad ante la muerte de uno de los pilares de su hogar.

Ante este lamentable accidente que conmocionó a los Neorrositenses, exigen a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte que coloquen alumbrado público sobre la carretera Federal 57, que parece boca de lobo además que infraccionen a los traileros que no porten lona para cubrir el carbón que quizás fue la causa del accidente.

Los conductores que transitaban a la hora del accidente sobre la carretera Federal 57 dieron a conocer que había una gran cantidad de carbón esparcido sobre la cinta asfáltica, provocando una nube negra que impedía la visibilidad.