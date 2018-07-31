Triunfan Cintya y Valentín en Mi Voz Infantil Múquiz 2018

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran éxito culminó el concurso de Mi Voz Infantil Múzquiz 2018 este pasado domingo en la plaza principal de esta localidad, después de haberse realizado la semana pasada la selección de 9 participantes, más el que salvó la ciudadanía por medio de las redes sociales.

El evento inició con la presentación de la alcaldesa del municipio, Luisa Alejandra Santos Cadena, el exalcalde Adolfo Mondragón, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Briones, Zayde Habib, presidenta del DIF Municipal, Luis Mondragón, presidente del Comité de la Feria de Santa Rosa, Graciela Santos, directora de la Tenencia de la Tierra, a Luis Enrique, cantante de Frontera, Coahuila, a los participantes y público en general.

Como parte del programa se presentó la actuación de Oliver Jordán, quien fue el ganador del primer concurso de canto Mi Voz Infantil del año pasado, quien interpretó una melodía para todo el público presente y además deseó la mejor de la suerte a todos los participantes.

Jurados anunciando a los ganadores del concurso.

Posteriormente se les dio indicaciones a los participantes para que mediante un sorteo sería el orden de su participación, ya formando el orden se dio inicio a la actuación de cada uno y a quienes se les calificaría su afinación, cuadratura, dicción, técnica de micrófono, desenvolvimiento y grado de dificultad de la canción.

Al término de la actuación de los participantes se dio una pausa a los jueces Laura Luna, César Morus y Juan Villarreal para que deliberaran quien sería el ganador o ganadora, mientras tanto el niño Luis Enrique, cantante profesional de Frontera, hizo su presentación con cuatro melodías que pusieron a todo el público a cantar y bailar con los temas “La chica fresa” y “El gorila” y dos temas románticos.

Después de la actuación de Luis Enrique, la conductora invitó a los 10 participantes de esta gran final a subir al foro, así como también a los jueces calificadores y a las autoridades municipales, antes de dar el veredicto la alcaldesa Luisa Santos Cadena felicitó y reconoció el talento de todos los niños, a todos los que hicieron posible este concurso, además mencionó que se seguirá promoviendo este tipo de espectáculos y que siga lo bueno.

Antes de dar el veredicto del triunfo, el jurado pidió un fuerte aplauso para todos los niños, quienes lo merecían por su talento, hicieron una petición a la Alcaldesa, porque en el resultado final se encontraron con un empate y se tendría que dar el premio a los dos ganadores, lo cual la Alcaldesa aceptó y los ganadores fueron Valentín y Cintya .

La alcaldesa Luisa Santos Cadena hizo la entrega simbólicamente del cheque de 10,000.00 pesos y una computadora de escritorio a los dos ganadores y la entrega de un mochila a todos los participantes; por otra parte, los patrocinadores premiaron con 1,500.00 pesos a cado uno de los participantes que no obtuvieron el triunfo.